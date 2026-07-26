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Portes ouvertes La Villa Ayrault Une Nouvelle Page Villa Ayrault Châtillon-sur-Thouet

samedi 19 septembre 2026 · Villa Ayrault · Châtillon-sur-Thouet

Portes ouvertes La Villa Ayrault Une Nouvelle Page Villa Ayrault Châtillon-sur-Thouet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa Ayrault
Adresse
36 route de Thouars
Ville
79200 Châtillon-sur-Thouet
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Châtillon-sur-Thouet

Portes ouvertes La Villa Ayrault Une Nouvelle Page

Villa Ayrault 36 route de Thouars Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 septembre
A partir de 14h, visites guidées réservations possibles
Salon de thé
Espace jeux en bois
Présentation en avant-première du livre La Villa Ayrault a 60 ans

Dimanche 20 septembre
Venez dénicher l’introuvable et profiter des animations
De 9h00 à 13h et de 14h à 18h30 Visites de la villa par groupes de 20 personnes, sans réservation
Exposition-vente de produits artisanaux
Vide greniers dans le parc (2€ le mètre, installation de 7h à 8h30)
Exposition de voitures anciennes et de prestige (le matin)
Espace jeux en bois
Restauration et dégustations Salon de thé Buvette
Présentation en avant-première du livre La Villa Ayrault a 60 ans
PARKING GRATUIT   .

Villa Ayrault 36 route de Thouars Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 71 24 15  association@gatinemois.fr

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English : Portes ouvertes La Villa Ayrault Une Nouvelle Page

L’événement Portes ouvertes La Villa Ayrault Une Nouvelle Page Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT 79

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