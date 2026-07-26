Portes ouvertes La Villa Ayrault Une Nouvelle Page Villa Ayrault Châtillon-sur-Thouet

Informations pratiques

Châtillon-sur-Thouet

Portes ouvertes La Villa Ayrault Une Nouvelle Page

Villa Ayrault 36 route de Thouars Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre

A partir de 14h, visites guidées réservations possibles

Salon de thé

Espace jeux en bois

Présentation en avant-première du livre La Villa Ayrault a 60 ans

Dimanche 20 septembre

Venez dénicher l’introuvable et profiter des animations

De 9h00 à 13h et de 14h à 18h30 Visites de la villa par groupes de 20 personnes, sans réservation

Exposition-vente de produits artisanaux

Vide greniers dans le parc (2€ le mètre, installation de 7h à 8h30)

Exposition de voitures anciennes et de prestige (le matin)

Espace jeux en bois

Restauration et dégustations Salon de thé Buvette

Présentation en avant-première du livre La Villa Ayrault a 60 ans

PARKING GRATUIT .

Villa Ayrault 36 route de Thouars Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 71 24 15 association@gatinemois.fr

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English : Portes ouvertes La Villa Ayrault Une Nouvelle Page

L’événement Portes ouvertes La Villa Ayrault Une Nouvelle Page Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT 79