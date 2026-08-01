Lundi créatif jeux géants Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet
lundi 24 août 2026 · Jardin de Cézanne · Châtillon-sur-Thouet
Informations pratiques
Châtillon-sur-Thouet
Lundi créatif jeux géants
Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Ouvert à tous, en famille, entre amis…
Tout public.
Sans inscription.
Renseignements auprès de L’Arpentèle .
Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
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English : Lundi créatif jeux géants
L’événement Lundi créatif jeux géants Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Parthenay Gâtine
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