Lundi créatif jeux géants Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet

Informations pratiques

Châtillon-sur-Thouet

Lundi créatif jeux géants

Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Ouvert à tous, en famille, entre amis…

Tout public.

Sans inscription.

Renseignements auprès de L’Arpentèle .

Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Lundi créatif jeux géants

L’événement Lundi créatif jeux géants Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Parthenay Gâtine