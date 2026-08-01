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Lundi créatif jeux géants Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet

lundi 24 août 2026 · Jardin de Cézanne · Châtillon-sur-Thouet

Lundi créatif jeux géants Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Jardin de Cézanne
Adresse
Avenue Paul Cézanne
Ville
79200 Châtillon-sur-Thouet
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Châtillon-sur-Thouet

Lundi créatif jeux géants

Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Ouvert à tous, en famille, entre amis…

Tout public.

Sans inscription.

Renseignements auprès de L’Arpentèle   .

Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43  accueil.larpentele@csc79.org

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English : Lundi créatif jeux géants

L’événement Lundi créatif jeux géants Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Parthenay Gâtine

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