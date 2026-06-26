Soirée répit parentale et boum des enfants ! L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet jeudi 23 juillet 2026.

Châtillon-sur-Thouet

Soirée répit parentale et boum des enfants !

L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Une soirée rien que pour vous, ça vous dit ? Pendant ce temps là, vos enfants seront pris en charge par des animateurs et se déchaîneront à la boum de L’Arpentèle !

Pour les parents, rendez-vous Chez Julie, salon de thé petite restauration rue Louis Aguillon à Parthenay pour un apéritif dinatoire offert par l’Arpentèle.

Pour les enfants, rendez-vous à L’Arpentèle, 9 avenue Paul Gellé à Châtillon sur Thouet pour une soirée avec repas compris.

– Inscription obligatoire (places adultes limitées à 8 ).

– Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle . .

L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Soirée répit parentale et boum des enfants !

L’événement Soirée répit parentale et boum des enfants ! Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Parthenay Gâtine