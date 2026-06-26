LAEP en extérieur Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet

Informations pratiques

Châtillon-sur-Thouet

LAEP en extérieur

Jardin de Cézanne 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Bulle d’éveil et de partage !

Un lieu d’accueil bienveillant dédié à la petite enfance et à la parentalité. Sans inscription, venez partager un moment privilégié de jeu et de complicité avec votre enfant.

Ouvert a toutes les familles, avec enfants entre 0 et 3 ans .

Jardin de Cézanne 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LAEP en extérieur

L’événement LAEP en extérieur Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Parthenay Gâtine