LAEP en extérieur Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet
mardi 21 juillet 2026 · Jardin de Cézanne · Châtillon-sur-Thouet
Informations pratiques
Châtillon-sur-Thouet
LAEP en extérieur
Jardin de Cézanne 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Bulle d’éveil et de partage !
Un lieu d’accueil bienveillant dédié à la petite enfance et à la parentalité. Sans inscription, venez partager un moment privilégié de jeu et de complicité avec votre enfant.
Ouvert a toutes les familles, avec enfants entre 0 et 3 ans .
Jardin de Cézanne 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
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English : LAEP en extérieur
L’événement LAEP en extérieur Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-06-26 par CC Parthenay Gâtine
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