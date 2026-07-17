Informations pratiques

Maisontiers

Visite guidée des extérieurs du château de Maisontiers, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

Maisontiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Plongez dans l’histoire de ce magnifique domaine lors d’une visite exclusive ! En compagnie de M. et Mme De Lépinay, les propriétaires des lieux, parcourez les extérieurs et laissez-vous conter ses secrets. Rendez-vous à 15 h, au château à Maisontiers. Chaque mercredi, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo randonnées commentées, sorties canoë, visites sensorielles… Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été, dans les images et dans nos accueils des Offices de Tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. Office de Tourisme 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 / tourisme-avt@cc-avt.fr .

Maisontiers 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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English : Visite guidée des extérieurs du château de Maisontiers, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

L’événement Visite guidée des extérieurs du château de Maisontiers, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Maisontiers a été mis à jour le 2026-07-17 par CC Airvaudais Val du Thouet