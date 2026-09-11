Visite guidée des Galeries Lafayette de Biarritz, Galeries Lafayette Biarritz, Biarritz

Informations pratiques

Visite guidée des Galeries Lafayette de Biarritz 19 et 20 septembre Galeries Lafayette Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Poussez les portes des Galeries Lafayette de Biarritz et découvrez un lieu emblématique du patrimoine commercial et architectural de la ville.

Au fil d’une visite vivante et originale, anecdotes et souvenirs vous permettront de retracer l’histoire de ce grand magasin et de porter un nouveau regard sur ce bâtiment emblématique de Biarritz.

Galeries Lafayette Biarritz 17-19 Pl. Georges Clemenceau, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-galeries-lafayette-biarritz »}]

Poussez les portes des Galeries Lafayette de Biarritz et découvrez un lieu emblématique du patrimoine commercial et architectural de la ville. Anecdotes et souvenirs vous attendent au fil d’une et ce…

©Galeries Lafayette