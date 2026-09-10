Visite guidée des lieux en lien avec l’histoire du port de Bernières, Manoir de la Luzerne, Bernières-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée des lieux en lien avec l’histoire du port de Bernières Samedi 19 septembre, 15h30 Manoir de la Luzerne Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite commentée des lieux : Histoire, architecture, occupants. Liens avec le site de l’ancien port de Bernières.

Manoir de la Luzerne 673 rue du maréchal Montgomery, 14990 Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie Manoir normand.

Visite commentée des lieux : Histoire, architecture, occupants. Liens avec le site de l’ancien port de Bernières.

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