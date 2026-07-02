Visite guidée des mosaïques de Gian Dominico Facchina, Église Notre-Dame de l’Assomption, La Ferté Macé

Informations pratiques

Visite guidée des mosaïques de Gian Dominico Facchina Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Notre-Dame de l’Assomption Orne

Durée 1h30, RDV chapelle axiale de la Vierge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’Association pour la restauration de l’église Notre-Dame de La Ferté-Macé vous convie à une visite commentée des mosaiques de Gian Dominico Facchina, mosaïste italien de renommée internationnale.

Rendez-vous à la chapelle axiale de la Vierge.

Église Notre-Dame de l’Assomption Place du Général Leclerc, 61600 La Ferté Macé, France La Ferté Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie 02 33 37 10 97 https://www.montagnesdenormandie.fr/office-de-tourisme/eglise-notre-dame/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 37 10 97 »}, {« type »: « email », « value »: « otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr »}] Le projet de construction d’une nouvelle église remonte à 1840. En 1852, le projet de l’architecte Liger est validé. Le choix consiste à implanter le nouvel édifice à côté de l’église ancienne. Les façades font l’objet d’une campagne tardive, de 1895 à 1896. L’édifice affecte un plan classique à croix latine, transept saillant, chœur à déambulatoire et chapelles rayonnantes. Une façade à deux tours, non prévue à l’origine, achève de lui conférer une facture néo-romane. A l’extérieur, jeux d’appareils en alternance granit, calcaire et brique voulant imiter de loin l’effet mosaïque. Le programme décoratif intérieur se concentre autour de la chapelle axiale de la Vierge. La mosaïque est due à Facchina. parking sur la place

L’Association pour la restauration de l’église Notre-Dame de La Ferté-Macé vous convie à une visite commentée des mosaiques de Gian Dominico Facchina, mosaïste italien de renommée internationnale.

©Caroline Trochu