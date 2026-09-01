Informations pratiques

Bach

Visite Guidée des Phosphatières du Cloup d’Aural

1546 Route des Phosphatières Bach Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite guidée des phosphatières du Cloup d'Aural, patrimoine géologique d'intérêt mondial

Mines de phosphates du XIXe siècle

Découvrez des grottes à ciel ouvert, où s’épanouit une végétation spécifique

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite guidée des phosphatières du Cloup d'Aural, patrimoine géologique d'intérêt mondial

Mines de phosphates du XIXe siècle

Découvrez des grottes à ciel ouvert, où s’épanouit une végétation spécifique. Les fossiles de vertébrés retrouvés sur place retracent l’évolution de la vie et des paysages sur 30 millions d’années.

Dans le Quercy, plus de 300 phosphatières ont été exploitées puis abandonnées au XIXe siècle. Depuis, les fossiles découverts sur ces sites ont fait l’objet de recherches menées par différents laboratoires de paléontologie.

Plus de 200 sites paléontologiques permettent ainsi de retracer plus de 30 millions d’années d’évolution des animaux et des climats.

Le site des phosphatières du Cloup d’Aural est le seul accessible au public. Il est situé dans le Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et dans la Réserve naturelle nationale du Lot, plus grande réserve géologique de France

.

1546 Route des Phosphatières Bach 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 06 72

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English :

As part of Heritage Days, take a guided tour of the Cloup d’Aural phosphate mines, a geological heritage site of global interest

19th-century phosphate mines

Discover open-air caves where unique vegetation thrives

L’événement Visite Guidée des Phosphatières du Cloup d’Aural Bach a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie