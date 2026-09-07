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Visite guidée des Pierres Jaumâtres, Les Pierres Jaumâtres, Toulx-Sainte-Croix

samedi 19 septembre 2026 · Les Pierres Jaumâtres · Toulx-Sainte-Croix

Visite guidée des Pierres Jaumâtres, Les Pierres Jaumâtres, Toulx-Sainte-Croix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Pierres Jaumâtres
Adresse
Les Pierres Jaumâtres 23600 Toulx-Sainte-Croix
Ville
23600 Toulx-Sainte-Croix
Département
Creuse
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée des Pierres Jaumâtres 19 et 20 septembre Les Pierres Jaumâtres Creuse

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée du site des Pierres Jaumâtres, un remarquable ensemble géologique datant de l’ère primaire, classé depuis 1927, où se dressent d’imposants blocs de granit.

Les Pierres Jaumâtres Les Pierres Jaumâtres 23600 Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 01 74 20 63 Site naturel classé depuis 1927 où se dressent d’étonnants blocs de granit. Grand parking.
Visite commentée du site des Pierres Jaumâtres ,issu de l’ère primaire et classé depuis 1927 où se dressent d’énormes blocs de granit.

©APTE

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