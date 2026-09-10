Visite guidée des remparts, Beffroi, Bergues

Informations pratiques

Visite guidée des remparts 19 et 20 septembre Beffroi Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

​Comtes de Flandres, Bourguignons, Espagnols sans oublier Vauban, tous ces illustres bâtisseurs ont permis à Bergues de devenir une place forte. Aujourd’hui petite cité de caractère, elle a conservé la quasi-totalité des remparts qui ceinturent la ville.

Venez et traversez l’Histoire en compagnie de notre guide.

Beffroi Place de la République, 59380 Bergues, France Bergues 59380 Nord Hauts-de-France 0328687106 http://www.bergues.fr/fr/information/101107/le-beffroi [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.terredeflandretourisme.com/ »}] La construction du premier Beffroi date de 1112. Reconstruit plusieurs fois, confronté aux destructions de la guerre, il est détruit par les troupes allemandes lors de leur retraite par un dynamitage en 1944.

Entre 1958 et juillet 1961, il est reconstruit avec la même silhouette, mais avec un décor simplifié. Protégé au titre des Monuments Historiques en 2004, il est inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO en 2005 avec 22 autres beffrois.

L’intérieur du beffroi comporte six étages accessibles par un escalier en colimaçon. Le rez-de-chaussée est affecté à l’office de tourisme. Le deuxième étage présente le beffroi et son territoire (maquette de la ville, projections) tandis que le troisième niveau évoque le carnaval. Le quatrième étage dévoile l’histoire et l’architecture du beffroi.

Enfin, le cinquième niveau explique l’horloge, les cloches et le carillon. L’ascension de la tour se termine par la cabine du carillonneur ainsi qu’un belvédère pour admirer toute la ville et la plaine flamande environnante.

​Comtes de Flandres, Bourguignons, Espagnols sans oublier Vauban, tous ces illustres bâtisseurs ont permis à Bergues de devenir une place forte. Aujourd’hui petite cité de caractère, elle a conservé …

©Terre de Flandre Tourisme