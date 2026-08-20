Visite guidée des Vans sur le thème « Dans les pas d’un Vanséen en 1800 »., Musée des Vans, Les Vans

Informations pratiques

Visite guidée des Vans sur le thème « Dans les pas d’un Vanséen en 1800 ». Samedi 19 septembre, 16h30 Musée des Vans Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Explorez l’histoire des Vans en 1800 lors d’une visite guidée immersive, au cours de laquelle un guide vous fera découvrir les richesses patrimoniales de la ville.

Musée des Vans 4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475370862 https://www.les-vans.fr/vivre-ici/structures-culturelles/musee https://www.facebook.com/MuseedesVans/ Archéologie préhistorique. Géologie. Ethnologie locale.

Explorez l’histoire des Vans en 1800 lors d’une visite guidée immersive, au cours de laquelle un guide vous fera découvrir les richesses patrimoniales de la ville.