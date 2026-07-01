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Visite guidée des vestiges archéologiques de la crypte de sainte Sigolène, Archéocrypte de Sainte Sigolène, Lagrave

samedi 19 septembre 2026 · Archéocrypte de Sainte Sigolène · Lagrave

Visite guidée des vestiges archéologiques de la crypte de sainte Sigolène, Archéocrypte de Sainte Sigolène, Lagrave

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archéocrypte de Sainte Sigolène
Adresse
9 Rue de Contet, 81150 Lagrave, France
Ville
81150 Lagrave
Département
Tarn
Tarif
Visite guidée gratuite, limitée à 15 personnes.

Visite guidée des vestiges archéologiques de la crypte de sainte Sigolène 19 et 20 septembre Archéocrypte de Sainte Sigolène Tarn

Visite guidée gratuite, limitée à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Départ de l’Archéocrypte pour le site de Troclar à 15h précises, les 18 et 19 septembre.
Les vestiges archéologiques du site sont classés au titre des monuments historiques.

Archéocrypte de Sainte Sigolène 9 Rue de Contet, 81150 Lagrave, France Lagrave 81150 Tarn Occitanie 0563814447 http://lagrave.troclar.free.fr/index.html Vestiges d’époque carolingienne qui abritaient le tombeau de sainte Sigolène, née à Albi de famille noble et fondatrice d’un monastère de moniales.
Départ de l’Archéocrypte pour le site de Troclar à 15h précises 18 et 19 septembre.(Les vestiges archéologiques sont classés M.H)

©P. Cabot