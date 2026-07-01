Visite guidée des vestiges archéologiques de la crypte de sainte Sigolène, Archéocrypte de Sainte Sigolène, Lagrave

Informations pratiques

Visite guidée des vestiges archéologiques de la crypte de sainte Sigolène 19 et 20 septembre Archéocrypte de Sainte Sigolène Tarn

Visite guidée gratuite, limitée à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Départ de l’Archéocrypte pour le site de Troclar à 15h précises, les 18 et 19 septembre.

Les vestiges archéologiques du site sont classés au titre des monuments historiques.

Archéocrypte de Sainte Sigolène 9 Rue de Contet, 81150 Lagrave, France Lagrave 81150 Tarn Occitanie 0563814447 http://lagrave.troclar.free.fr/index.html Vestiges d’époque carolingienne qui abritaient le tombeau de sainte Sigolène, née à Albi de famille noble et fondatrice d’un monastère de moniales.

Départ de l’Archéocrypte pour le site de Troclar à 15h précises 18 et 19 septembre.(Les vestiges archéologiques sont classés M.H)

©P. Cabot