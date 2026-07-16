Visite libre et gratuite de l’Archéocrypte (Musée Médiéval), Archéocrypte de Sainte Sigolène, Lagrave

Informations pratiques

Visite libre et gratuite de l’Archéocrypte (Musée Médiéval) 19 et 20 septembre Archéocrypte de Sainte Sigolène Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Archéocrypte vous propose une visite à travers les temps lointains et l’histoire de la commune, de 150 000 ans avant notre ère jusqu’au milieu du XXe siècle.

De nombreux panneaux didactiques facilitent la visite en autonomie.

Archéocrypte de Sainte Sigolène 9 Rue de Contet, 81150 Lagrave, France Lagrave 81150 Tarn Occitanie 0563814447 http://lagrave.troclar.free.fr/index.html Vestiges d’époque carolingienne qui abritaient le tombeau de sainte Sigolène, née à Albi de famille noble et fondatrice d’un monastère de moniales.

L’Archéocrypte vous propose une visite dans les temps lointains et l’histoire de la commune. De moins 150.000 ans avant notre ère au milieu du XX° s. De nombreux panneaux didactique favorisent la…

©P. Cabot