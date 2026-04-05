Visite guidée : Dieppe au Moyen Age, Dieppe Ville d’art et d’histoire, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidée : Dieppe au Moyen Age Samedi 19 septembre, 14h00 Dieppe Ville d’art et d’histoire Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

rendez-vous devant Dieppe Ville d’art et d’histoire, place Louis-Vitet

Partez sur les traces de la ville médiévale : fortifications et vestiges de la ville

construite en pans de bois n’auront plus de secrets pour vous.

Durée : 45 min. Dieppe Ville d’art et d’histoire.

Sans réservation, informations : 02 35 06 62 79.

Dieppe Ville d’art et d’histoire Place Louis Vitet, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie

rendez-vous devant Dieppe Ville d’art et d’histoire, place Louis-Vitet

© Ville de Dieppe