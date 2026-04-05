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Visite guidée : Dieppe au Moyen Age, Dieppe Ville d’art et d’histoire, Dieppe

samedi 19 septembre 2026 · Dieppe Ville d'art et d'histoire · Dieppe

Visite guidée : Dieppe au Moyen Age, Dieppe Ville d’art et d’histoire, Dieppe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Dieppe Ville d'art et d'histoire
Adresse
Place Louis Vitet, 76200 Dieppe
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 45 min.

Visite guidée : Dieppe au Moyen Age Samedi 19 septembre, 14h00 Dieppe Ville d’art et d’histoire Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

rendez-vous devant Dieppe Ville d’art et d’histoire, place Louis-Vitet
Partez sur les traces de la ville médiévale : fortifications et vestiges de la ville
construite en pans de bois n’auront plus de secrets pour vous.
Durée : 45 min. Dieppe Ville d’art et d’histoire.
Sans réservation, informations : 02 35 06 62 79.

Dieppe Ville d’art et d’histoire Place Louis Vitet, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
rendez-vous devant Dieppe Ville d’art et d’histoire, place Louis-Vitet

© Ville de Dieppe

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