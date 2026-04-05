Visite guidée : Dieppe au Moyen Age, Dieppe Ville d’art et d’histoire, Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Dieppe Ville d'art et d'histoire · Dieppe
Informations pratiques
Visite guidée : Dieppe au Moyen Age Samedi 19 septembre, 14h00 Dieppe Ville d’art et d’histoire Seine-Maritime
Durée 45 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
rendez-vous devant Dieppe Ville d’art et d’histoire, place Louis-Vitet
Partez sur les traces de la ville médiévale : fortifications et vestiges de la ville
construite en pans de bois n’auront plus de secrets pour vous.
Durée : 45 min. Dieppe Ville d’art et d’histoire.
Sans réservation, informations : 02 35 06 62 79.
Dieppe Ville d’art et d’histoire Place Louis Vitet, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
rendez-vous devant Dieppe Ville d’art et d’histoire, place Louis-Vitet
© Ville de Dieppe
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