Visite guidée : Dieppe depuis l’Estran, étranges perspectives et lignes de ville, La rotonde des bains, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidée : Dieppe depuis l’Estran, étranges perspectives et lignes de ville Samedi 19 septembre, 11h15 La rotonde des bains Seine-Maritime

Durée 1h, RDV rotonde des Bains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Rendez-vous : Rotonde des Bains

Des falaises au platier, du silex aux galets, du poulier au havre naturel, le site de la ville détermine les activités humaines séculaires qui se déroulent sur l’estran, mais aussi le développement de ses lignes et formes urbaines. Portez un regard décalé sur la ville depuis l’estran et ses ressources naturelles. Une visite sensorielle à suivre en famille pour découvrir Dieppe pieds nus, en chaussures d’eau ou en bottes aux beaux jours et à marée basse.

La rotonde des bains Boulevard de Verdun, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie

Rendez-vous : Rotonde des Bains

© Ville de Dieppe