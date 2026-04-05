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Visite guidée : Dieppe ville de Corsaires, Place du Puits Salé, Dieppe

samedi 19 septembre 2026 · Place du Puits Salé · Dieppe

Visite guidée : Dieppe ville de Corsaires, Place du Puits Salé, Dieppe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du Puits Salé
Adresse
Place du Puits Salé, 76200 Dieppe
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 45 min.

Visite guidée : Dieppe ville de Corsaires Samedi 19 septembre, 15h30 Place du Puits Salé Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Une promenade en ville vous dévoilera comment Dieppe a été marquée par une activité corsaire intense, dans l’effervescence des échanges ommerciaux avec les pays lointains et les Antilles.
Sans réservation, informations : 02 35 06 62 79.

Place du Puits Salé Place du Puits Salé, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
Une promenade en ville vous dévoilera comment Dieppe a été marquée par une activité corsaire intense, dans l’effervescence des échanges ommerciaux avec les pays lointains et les Antilles.

© Corsaire sortant de Dieppe – Image extraite de Vues du vieux Dieppe d’Augustin, Amédée, Féret – Fonds ancien et local

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