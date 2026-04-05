Visite guidée : Dieppe ville de Corsaires, Place du Puits Salé, Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Place du Puits Salé · Dieppe
Informations pratiques
Visite guidée : Dieppe ville de Corsaires Samedi 19 septembre, 15h30 Place du Puits Salé Seine-Maritime
Durée 45 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Une promenade en ville vous dévoilera comment Dieppe a été marquée par une activité corsaire intense, dans l’effervescence des échanges ommerciaux avec les pays lointains et les Antilles.
Sans réservation, informations : 02 35 06 62 79.
Place du Puits Salé Place du Puits Salé, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
Une promenade en ville vous dévoilera comment Dieppe a été marquée par une activité corsaire intense, dans l’effervescence des échanges ommerciaux avec les pays lointains et les Antilles.
© Corsaire sortant de Dieppe – Image extraite de Vues du vieux Dieppe d’Augustin, Amédée, Féret – Fonds ancien et local
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