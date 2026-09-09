Visite guidée du barrage hydraulique EDF des Fades, Barrage des Fades, Les Ancizes-Comps

Informations pratiques

Visite guidée du barrage hydraulique EDF des Fades Samedi 19 septembre, 09h00 Barrage des Fades Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, EDF ouvre les portes du barrage des Fades pour une visite exceptionnelle consacrée à la découverte de l’hydroélectricité et de ses enjeux. Accompagnés par des salariés passionnés, les visiteurs permettront de mieux comprendre comment l’énergie de l’eau est transformée en électricité renouvelable et découvrir les missions menées au quotidien pour exploiter et entretenir les ouvrages.

Tout au long de la journée, des animations viendront compléter la visite. La Fédération de pêche du Puy-de-Dôme proposera un stand de sensibilisation aux milieux aquatiques et à la biodiversité, tandis que l’association Sioule et Patrimoine partagera l’histoire et la richesse patrimoniale de la vallée de la Sioule. Une occasion unique d’échanger avec des acteurs engagés autour d’un patrimoine industriel, naturel et humain d’exception.

Visites guidées samedi de 45 minutes de 9h00 à 17h30.

Barrage des Fades 63770 Les Ancizes-Comps Les Ancizes-Comps 63770 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Le barrage des Fades, situé sur la Sioule dans le Puy-de-Dôme, est un ouvrage hydroélectrique historique qui produit une électricité renouvelable grâce à la force de l’eau. Un parking est disponible à proximité du site pour faciliter l’accès des visiteurs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, EDF ouvre les portes du barrage des Fades pour une visite exceptionnelle consacrée à la découverte de l’hydroélectricité et de ses enjeux. de…

©EDF