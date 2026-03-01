Visite guidée du bâtiment La France australe Bâtiment la France Australe Nouméa

Visite guidée du bâtiment La France australe

Bâtiment la France Australe 11 rue de la Somme Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 12:00:00

fin : 2026-03-26 12:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Le bâtiment La France australe vous ouvre ses portes, le jeudi 26 mars, à la pause méridienne.

.

Bâtiment la France Australe 11 rue de la Somme Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 24.49.29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The La France australe building opens its doors to visitors on Thursday, March 26, during the lunch break.

L’événement Visite guidée du bâtiment La France australe Nouméa a été mis à jour le 2026-02-28 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie