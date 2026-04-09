Visite guidée du bourg de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval
Visite guidée du bourg de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval mercredi 12 août 2026.
Coussac-Bonneval
Visite guidée du bourg de Coussac-Bonneval
Avenue Bonneval Pacha Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
.Découvrez Coussac-Bonneval lors d’une visite guidée pleine de charme ! Parcourez les ruelles pittoresques, admirez l’église, les lavoirs, la lanterne des morts… et laissez-vous conter l’histoire locale et les anecdotes d’autrefois. Une balade vivante sous le regard du majestueux château de Bonneval, au cœur d’un patrimoine préservé du Limousin. .
Avenue Bonneval Pacha Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 45 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du bourg de Coussac-Bonneval
L’événement Visite guidée du bourg de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays de Saint-Yrieix
À voir aussi à Coussac-Bonneval (Haute-Vienne)
- Château de Bonneval Concert avec la chorale Ayen Voices Château de Bonneval Coussac-Bonneval 27 juin 2026
- Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026 Coussac-Bonneval 2 juillet 2026
- Concours de pêche Route de Chateau-Chervix Coussac-Bonneval 5 juillet 2026
- Domaines du Moulin Authier Concert live ambiance pop Coussac-Bonneval 5 juillet 2026
- Château de Bonneval Théâtre d’improvisation avec la troupe Kremlimpro Place aux Foires Coussac-Bonneval 7 juillet 2026