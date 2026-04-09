Coussac-Bonneval

Visite guidée du bourg de Coussac-Bonneval

Avenue Bonneval Pacha Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

.Découvrez Coussac-Bonneval lors d’une visite guidée pleine de charme ! Parcourez les ruelles pittoresques, admirez l’église, les lavoirs, la lanterne des morts… et laissez-vous conter l’histoire locale et les anecdotes d’autrefois. Une balade vivante sous le regard du majestueux château de Bonneval, au cœur d’un patrimoine préservé du Limousin. .

Avenue Bonneval Pacha Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 45 81

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English : Visite guidée du bourg de Coussac-Bonneval

L’événement Visite guidée du bourg de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays de Saint-Yrieix