Visite guidée du bunker L412 de Dieppe, Bunker L412, Dieppe

Informations pratiques

Visite guidée du bunker L412 de Dieppe 19 et 20 septembre Bunker L412 Seine-Maritime

Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h, 17 pers. max, 5€, 3,5€ (12-25 ans, étudiants et personnes en situation de handicap), gratuit <11 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite d’un poste de commandement de six canons anti-aérien de 88 mm. Explications données sur la station radar située sur ce site, sur les fonctions techniques de l’ouvrage et la vie des soldats sur ce site. Exposition de matériels et documents.

Bunker L412 76 bis route de Pourville, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie https://www.bunkarcheodieppe.fr/ https://www.facebook.com/people/Bunker-Arch%C3%A9o-Dieppe/100093530677405/?ref=page_internal Découvrez le bunker L412A situé sur une parcelle du conservatoire du littoral, construit en 1943 sur les hauteurs de Dieppe, ouvrage ayant pour rôle le commandement de six canons anti-aériens de 80 mm protégeant (entres autres) la station radar de Dieppe. Bunker de 24 m x 14m70 avec trois niveaux, il est représentatif du mur de l’atlantique. Parking à proximité

Visite d’un poste de commandement de six canons anti-aérien de 88 mm. Explications données sur la station radar située sur ce site, sur les fonctions techniques de l’ouvrage et la vie des soldats sur…

© association Bunker archéo Dieppe