Visite guidée du Candé historique, Candé, Candé

Informations pratiques

Visite guidée du Candé historique Dimanche 20 septembre, 14h00 Candé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte guidée de la vieille ville en compagnie d’une passionnée d’histoire locale. Balade dans les ruelles de cette charmante bourgade aux maisons typiquement angevines, au cœur d’un passé riche entre héritage industriel, commercial et agricole. Accès privilégié à des demeures privées.

Dimanche // 14h

• Visite guidée suivie d’un petit rafraichissement à 17h

• Durée : environ 2h30

• Départ de l’église

• Participation libre

• Accessibilité PMR

02 41 92 78 79 – afdelamo@orange.fr

Candé Candé 49440 Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 92 73 36 [{« link »: « mailto:afdelamo@orange.fr »}] Candé fait historiquement partie de l’Anjou, elle se trouve aux confins occidentaux de la province, face à la Bretagne. Apparue vers l’an mille en tant que place forte sur les Marches de Bretagne, la ville possède au Moyen Âge un château et des remparts. Du fait de sa situation stratégique, elle a connu divers épisodes de l’histoire angevine et bretonne avant l’union de la Bretagne à la France au XVIe siècle. Candé a perdu son rôle militaire avec l’unification, mais elle est demeurée sous l’Ancien Régime une petite ville d’institutions, puisqu’elle possédait un tribunal, un grenier à sel et plusieurs établissements religieux. Elle était notamment à la tête d’une baronnie et d’un doyenné. La ville a aussi longtemps vécu du commerce, grâce à son marché et à sa foire aux bestiaux remontant au XIe siècle, cette dernière ayant disparu en 1990.

Découverte guidée de la vieille ville en compagnie d’une passionnée d’histoire locale. Balade dans les ruelles de cette charmante bourgade aux maisons typiquement angevines, au cœur d’un passé riche …

©OTAB