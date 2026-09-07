Visite guidée du canot de sauvetage « Yvon Salaün », Ecluses du port – Morlaix, Morlaix
samedi 19 septembre 2026 · Ecluses du port - Morlaix · Morlaix
Informations pratiques
Visite guidée du canot de sauvetage « Yvon Salaün » 19 et 20 septembre Ecluses du port – Morlaix Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le canot de sauvetage « Yvon Salaün », construit en 1955, est un ancien bateau de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), en service à la station de Portsall (nord-ouest du Finistère), pendant 43 ans. Il a effectué sa dernière sortie de sauvetage le 5 septembre 1998.
L’Association pour la Conservation des Anciens Canots de Sauvetage vous propose de découvrir l’histoire de ce bateau labellisé « Bateau d’intérêt patrimonial » 2007 et classé Monument Historique en 2016.
Ecluses du port – Morlaix quai de Tréguier 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +330630892217 http://www.yvonsalaun.fr Ancien canot de sauvetage « Yvon Salaün » classé monument historique accès libre
un ancien bateau de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
ACACS
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