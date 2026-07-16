Informations pratiques

Gignac

VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE GIGNAC

Pôle d’échange multimodal Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée d’une heure et demi du centre historique de Gignac !

Visite guidée d’une heure et demi du centre historique de Gignac au départ de la Maison du Tourisme. .

Pôle d’échange multimodal Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83 oti@saintguilhem-valleeherault.fr

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English : VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE GIGNAC

A 1.5-hour guided tour of Gignac’s historic center!

L’événement VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE GIGNAC Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT