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AGENDA · Gignac

VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE GIGNAC Gignac

dimanche 20 septembre 2026 · Gignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Pôle d'échange multimodal
Ville
34150 Gignac
Département
Hérault
Tarif

Gignac

VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE GIGNAC

Pôle d’échange multimodal Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée d’une heure et demi du centre historique de Gignac !
Visite guidée d’une heure et demi du centre historique de Gignac au départ de la Maison du Tourisme.   .

Pôle d’échange multimodal Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83  oti@saintguilhem-valleeherault.fr

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English : VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE GIGNAC

A 1.5-hour guided tour of Gignac’s historic center!

L’événement VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE GIGNAC Gignac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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