Visite guidée du centre historique de la ville de Bry-sur-Marne, Bry sur Marne – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Bry-sur-Marne

samedi 19 septembre 2026 · Bry sur Marne - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Bry-sur-Marne

Informations pratiques

Visite guidée du centre historique de la ville de Bry-sur-Marne Samedi 19 septembre, 14h30 Bry sur Marne – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Val-de-Marne

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Bry-sur-Marne a une très longue histoire, histoire qui vous sera racontée lors d’une visite guidée proposée par l’association Evasions Bryardes.

Le guide-conférencier vous fera découvrir des lieux et des bâtiments auxquels sont liés de nombreux personnages, associant l’histoire locale à l’histoire nationale.

Bry sur Marne – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Bry sur Marne Bry-sur-Marne 94360 Val-de-Marne Île-de-France

Circuit commenté du centre historique

©LENTINI