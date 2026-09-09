Visite guidée du château, Château de Canisy, Canisy

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Canisy Manche

Durée 30 min, départs des visites toutes les 30 min, 10€, 6€ (13-18 ans, personnes en situation de handicap avec un accompagnant), gratuit <13 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Canisy

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Canisy ouvre ses portes pour un week-end exceptionnel de découverte. Niché au cœur d’un domaine classé Monument Historique de 300 hectares, venez explorer le parc et profiter d’une visite guidée du château, entre tours médiévales, ailes Renaissance et jardins à l’anglaise.

Au programme :

Visite libre du parc gratuite — étangs, glacière, allées boisées et perspectives à la française, à découvrir à votre rythme.

Visite guidée du château — plongez dans l’histoire de cette demeure familiale depuis le Moyen Âge, à travers ses salons de réception et son architecture remarquable.

Horaires : de 14h à 18h, samedi et dimanche — accueil libre, sans réservation de créneau.

Tarifs :

Adulte (visite guidée) 10 €

Tarif réduit* 6 €

Enfant 0–13 ans (accompagné) Gratuit

*Tarif réduit : mineurs de 13 à 18 ans, personne en situation de handicap + 1 accompagnant.

+33 6 75 82 08 30 — ✉️ manager@chateaudecanisy.com

Château de Canisy 6 rue de Kergorlay, 50750 Canisy Canisy 50750 Manche Normandie 06 75 82 08 30 https://www.chateaudecanisy.com/ [{« link »: « mailto:manager@chateaudecanisy.com »}] Château de Canisy

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Canisy

©