Visite guidée du château, Chateau de Hieville, Saint-Pierre-en-Auge

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Chateau de Hieville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite du Chateau de Hieville

Parc, colombier, exterieurs et cuisine

Chateau de Hieville Chateau de Hieville 14170 Hieville Saint-Pierre-en-Auge 14170 Hiéville Calvados Normandie 06 77 88 63 97 Visite guidée extérieurs du château, colombier, parc et cuisine Parking possible devant les grilles

Journées européennes du patrimoine 2026

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