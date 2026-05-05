Visite guidée du château, Chateau de Hieville, Saint-Pierre-en-Auge
Visite guidée du château, Chateau de Hieville, Saint-Pierre-en-Auge samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée du château 19 et 20 septembre Chateau de Hieville Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite du Chateau de Hieville
Parc, colombier, exterieurs et cuisine
Chateau de Hieville Chateau de Hieville 14170 Hieville Saint-Pierre-en-Auge 14170 Hiéville Calvados Normandie 06 77 88 63 97 Visite guidée extérieurs du château, colombier, parc et cuisine Parking possible devant les grilles
Journées européennes du patrimoine 2026
©stephanedepondt
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