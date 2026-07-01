VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU, Château de Sassenage, Sassenage

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 19 et 20 septembre Château de Sassenage Isère

Tarif unique : 6€ / personne (gratuit – 18 ans)Visite guidée (30mn) du Château de Sassenage (salles et chambres d’apparat) Nombre limité de places, uniquement sur réservation.

Départ toutes les heures. Fermeture entre 12 et 13 h. Dernière visite 17 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Magnifique exemple de l’architecture à la française du XVIIe siècle, laissez-vous guider au sein des salles et salons d’apparat du Château de Sassenage et découvrez le Grand Salon ainsi que deux chambres, dont celle du Roi…

Château de Sassenage Allée du château, 38360 Sassenage, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Sassenage 38360 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 02 12 04 http://www.chateau-de-sassenage.com [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.grenoble-tourisme.com »}] Construit entre 1662 et 1669 pour le baron Charles-Louis-Alphonse de Sassenage, le château de Sassenage est la dernière demeure occupée par les seigneurs de Sassenage. Magnifique exemple d’architecture classique, il témoigne de l’art de vivre aux XVIIe et XVIIIe siècles. La cuisine du XVIIe siècle, les salons, chambres d’apparat et les appartements privés abritent encore le mobilier familial. Des meubles des célèbres ébénistes Hache font partie de ce prestigieux patrimoine. Le parc paysager de huit hectares, ouvert gratuitement au public, offre un espace propice à la rêverie et aux balades en famille. Depuis 1971, le château est la propriété de la Fondation de France et regroupe deux activités : un service commercial, pour l’organisation de mariages, séminaires et événements, et un service culturel, conservation, valorisation et animation du patrimoine.

Magnifique exemple de l’architecture à la française du XVIIe siècle, laissez-vous guider au sein des salles et salons d’apparat du Château de Sassenage et découvrez le Grand Salon ainsi que deux dont…

Chateau de Sassenage©