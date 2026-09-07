Visite guidée du château, Château du Taillis, Duclair

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château du Taillis Seine-Maritime

5€, gratuit enfants et étudiants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Retracez les diffèrentes étapes de construction du Château du Taillis qui débuta au XVIe siècle et la sucession des diffèrents propriétaire privés jusqu’à nos jours.

Plongez dans l’histoires de ces grandes familles et de leurs vies au Château, vous saurez voir les particularités architecturales du bâtiment, monument historique rare et exceptionnel de style Seconde Renaisssance italienne.

Vous pourrez visiter les salons richements décorés de style XVIIIe, où vous trouverez des boiseries peintes, des cheminées en marbre et des parquet en chênes.

Vous pourrez égalements explorer la cave voutée du XIIIe siècle dernière trace du Manoir fortifié présent avant le Château.

Château du Taillis 1330 Route du Havre, 76480 Duclair, France Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie 0683822289 http://www.chateau-du-taillis.com La construction de ce château s’est déroulée à partir de la fin du XVIe siècle (corps central) pour Jehan Dufay, seigneur du Taillis, puis au milieu du XVIIe siècle (pavillons) , puis à la fin du XVIIe siècle (corps de liaisons et aile) et enfin au début du XIXe siècle (ailes). Plusieurs chapelles successives sont connues, ainsi qu’un logement pour le chapelain. Vers 1930, une restauration importante a eu lieu, ainsi que la mise en place du décor d’un grand salon provenant d’un hôtel particulier de Rouen.

Retracez les diffèrentes étapes de construction du Château du Taillis qui débuta au XVIe siècle et la sucession des diffèrents propriétaire privés jusqu’à nos jours.

©Nicolas Navarro