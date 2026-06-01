Visite guidée du château de Cibioux, Château de Cibioux, Surin

Visite guidée du château de Cibioux 19 et 20 septembre Château de Cibioux Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Embarquez pour une initiation au Baume de Bouteville, lors d’une visite d’environ 30 minutes, entièrement gratuite.

Château de Cibioux Château de Cibioux, 86250 Surin Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine 09 71 23 96 71 http://www.chateaudecibioux.fr Ce château médiéval date des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Il est accroché à flanc de vallon. Il se compose d’un corps de logis avec des tours, d’une enceinte médiévale, d’une chapelle et d’une belle terrasse dallée.

Le château a été remanié plusieurs fois au cours de l’histoire. Il a notamment été en partie dévasté pendant les guerres de Religion au XVIIe siècle, avant d’être acquis et restauré par Jean du Reclus, maître d’hôtel de Louis XIV.

Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1983.

Embarquez pour une initiation au Baume de Bouteville, lors d’une visite d’environ 30 minutes, entièrement gratuite.

©Lorthioir Charlotte