Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Surin

Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Hilaire Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

L’église Saint-Hilaire sera ouverte au public à l’occasion d’une journée festive célébrant le premier anniversaire du verger participatif aménagé dans l’ancien verger du presbytère.

Un apéro-concert sera proposé à 18 h.

Église Saint-Hilaire 94 rue patrice coirault 79220 Surin Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 04 03 87 https://surin79.fr/ Eglise du Xii siècle de style roman. Elle possède 6 chasubles exposées à l’intérieur datant du XIXème siècle accompagnées de leur descriptif. Parking à proximité

L’église Saint Hilaire sera ouverte au public simultanément à une journée de festivité organisée pour fêter les 1 an du verger participatif fait dans l’ancien verger du presbytère.

©Mairie de Surin