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AGENDA · Surin

Interclub / bourse d’échange Surin

samedi 12 septembre 2026 · Surin

Interclub / bourse d’échange Surin

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Aérodrome
Ville
86250 Surin
Département
Vienne
Tarif

Surin

Interclub / bourse d’échange

Aérodrome Surin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

Interclub et bourse d’échange.
Avions, hélico, voitures, toutes catégorie   .

Aérodrome Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 25 54 

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English : Interclub / bourse d’échange

L’événement Interclub / bourse d’échange Surin a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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