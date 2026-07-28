Informations pratiques

Surin

Interclub / bourse d’échange

Aérodrome Surin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Interclub et bourse d’échange.

Avions, hélico, voitures, toutes catégorie .

Aérodrome Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 25 54

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English : Interclub / bourse d’échange

L’événement Interclub / bourse d’échange Surin a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou