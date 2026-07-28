AGENDA · Surin
Interclub / bourse d’échange Surin
samedi 12 septembre 2026 · Surin
Informations pratiques
Surin
Interclub / bourse d’échange
Aérodrome Surin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Interclub et bourse d’échange.
Avions, hélico, voitures, toutes catégorie .
Aérodrome Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 25 54
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English : Interclub / bourse d’échange
L’événement Interclub / bourse d’échange Surin a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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