AGENDA · Surin
Escales en scène Surin
vendredi 14 août 2026 · Surin
Informations pratiques
Surin
Escales en scène
Mairie Surin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
PROGRAMME À CONFIRMER
20h30 Novecento .
Mairie Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com
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English : Escales en scène
L’événement Escales en scène Surin a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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