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Escales en scène Surin

vendredi 14 août 2026 · Surin

Escales en scène Surin

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Mairie
Ville
86250 Surin
Département
Vienne
Tarif

Surin

Escales en scène

Mairie Surin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

PROGRAMME À CONFIRMER

20h30 Novecento   .

Mairie Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05  ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène Surin a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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