Informations pratiques

Surin

Escales en scène

Mairie Surin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

PROGRAMME À CONFIRMER

20h30 Novecento .

Mairie Surin 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05 ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène Surin a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou