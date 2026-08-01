Informations pratiques

Surin

Repas champêtre de l’ACCA

Pré du Bouillon Surin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Pensez à réserver, et à apporter vos couverts et assiettes. .

Pré du Bouillon Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 06 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas champêtre de l’ACCA

L’événement Repas champêtre de l’ACCA Surin a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine