AGENDA · Surin
Repas champêtre de l’ACCA Surin
dimanche 23 août 2026 · Surin
Informations pratiques
Surin
Repas champêtre de l’ACCA
Pré du Bouillon Surin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Pensez à réserver, et à apporter vos couverts et assiettes. .
Pré du Bouillon Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 06 02
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English : Repas champêtre de l’ACCA
L’événement Repas champêtre de l’ACCA Surin a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine
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