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Repas champêtre de l’ACCA Surin

dimanche 23 août 2026 · Surin

Repas champêtre de l’ACCA Surin

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Pré du Bouillon
Ville
79220 Surin
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Surin

Repas champêtre de l’ACCA

Pré du Bouillon Surin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Pensez à réserver, et à apporter vos couverts et assiettes.   .

Pré du Bouillon Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 06 02 

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English : Repas champêtre de l’ACCA

L’événement Repas champêtre de l’ACCA Surin a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine

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