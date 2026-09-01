Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire Surin
samedi 19 septembre 2026 · Surin
Informations pratiques
Surin
Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire
Eglise Saint-Hilaire Surin Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’église Saint-Hilaire sera ouverte au public à l’occasion d’une journée festive célébrant le premier anniversaire du verger participatif aménagé dans l’ancien verger du presbytère.
Un apéro-concert sera proposé à 18 h. .
Eglise Saint-Hilaire Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire Surin a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine
À voir aussi à Surin (Deux-Sèvres)
- Interclub / bourse d’échange Surin 12 septembre 2026
- Visite guidée du château de Cibioux, Château de Cibioux, Surin 19 septembre 2026
- Journées Européennes du patrimoine Château du Cibioux Surin 19 septembre 2026
- Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Surin 19 septembre 2026
- Finale régionale de motocross Surin 11 octobre 2026