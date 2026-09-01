Informations pratiques

Surin

Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire

Eglise Saint-Hilaire Surin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église Saint-Hilaire sera ouverte au public à l’occasion d’une journée festive célébrant le premier anniversaire du verger participatif aménagé dans l’ancien verger du presbytère.

Un apéro-concert sera proposé à 18 h. .

Eglise Saint-Hilaire Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire Surin a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine