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Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire Surin

samedi 19 septembre 2026 · Surin

Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire Surin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Eglise Saint-Hilaire
Ville
79220 Surin
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Surin

Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire

Eglise Saint-Hilaire Surin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’église Saint-Hilaire sera ouverte au public à l’occasion d’une journée festive célébrant le premier anniversaire du verger participatif aménagé dans l’ancien verger du presbytère.
Un apéro-concert sera proposé à 18 h.   .

Eglise Saint-Hilaire Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire Surin a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine

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