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AGENDA · Surin

Finale régionale de motocross Surin

dimanche 11 octobre 2026 · Surin

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Circuit de la Vallée Bateau
Ville
79220 Surin
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Surin

Finale régionale de motocross

Circuit de la Vallée Bateau Surin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Organisé par MC TRAC. Entrée 8€, gratuit pour les moins de 12 ans   .

Circuit de la Vallée Bateau Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Finale régionale de motocross

L’événement Finale régionale de motocross Surin a été mis à jour le 2026-08-11 par CC Val de Gâtine

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