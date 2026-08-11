Informations pratiques

Surin

Finale régionale de motocross

Circuit de la Vallée Bateau Surin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Organisé par MC TRAC. Entrée 8€, gratuit pour les moins de 12 ans .

Circuit de la Vallée Bateau Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Finale régionale de motocross

L’événement Finale régionale de motocross Surin a été mis à jour le 2026-08-11 par CC Val de Gâtine