AGENDA · Surin
Finale régionale de motocross Surin
dimanche 11 octobre 2026 · Surin
Informations pratiques
Surin
Finale régionale de motocross
Circuit de la Vallée Bateau Surin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Organisé par MC TRAC. Entrée 8€, gratuit pour les moins de 12 ans .
Circuit de la Vallée Bateau Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Finale régionale de motocross
L’événement Finale régionale de motocross Surin a été mis à jour le 2026-08-11 par CC Val de Gâtine
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