Visite guidée du château de Coussay, Château de Coussay, Coussay

Informations pratiques

Visite guidée du château de Coussay 19 et 20 septembre Château de Coussay Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le château de Coussay.

Accompagnés par des guides, vous parcourrez les jardins qui entourent le château prieural et pourrez, dans la mesure du possible, accéder au rez-de-chaussée de l’édifice.

La visite retracera l’histoire de sa construction et évoquera plusieurs des prieurs qui y ont vécu, parmi lesquels le cardinal de Richelieu. Vous découvrirez ainsi l’évolution, jusqu’à nos jours, de ce château lié à l’histoire de France.

Château de Coussay Allée du cardinal, 86110 Coussay Coussay 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 50 43 48 http://www.chateaudecoussay.fr Le château de Coussay fut édifié sur une plateforme entourée de douves, vers 1520, par Denis Briçonnet, prieur de Coussay. Celui-ci a séjourné plusieurs années à Rome comme ambassadeur extraordinaire de François Ier. Le château porte l’empreinte de la Renaissance italienne qu’il avait découverte à Rome et cet édifice n’a subi que peu de modifications depuis. En 1543, François Ier l’attribue à la famille Duplessis et c’est ainsi que Richelieu hérite en 1608 de « son cher prieuré » où il séjournera souvent jusqu’en 1623.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter le château de Coussay.

© Elise Paget