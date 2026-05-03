Visite guidée du Château de Lafauche Lafauche
Visite guidée du Château de Lafauche Lafauche dimanche 3 mai 2026.
Lafauche
Visite guidée du Château de Lafauche
Rendez-vous à l’entrée du château Lafauche Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-26 2026-09-20
Tout public
Venez (re-)découvrir le Château de Lafauche, vestige défensif de la frontière entre la Champagne et la Lorraine, accompagné d’un guide local bénévole passionné !
Et ne manquez pas de visiter le musée du patrimoine et le musée aux branches. .
Rendez-vous à l’entrée du château Lafauche 52700 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 10 08 29 patrimoineetespritdart@gmail.com
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English :
L’événement Visite guidée du Château de Lafauche Lafauche a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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