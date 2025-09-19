Visite guidée du château de Montendre Andromusées marché halles de montendre Montendre

Visite guidée du château de Montendre Andromusées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-06-09 2026-07-21 2026-08-18

Venez découvrir les Halles et le château de la ville. Le guide dévoilera l’histoire et l’architecture de ces édifices remarquables. Sur inscription

.

marché halles de montendre Halles de montendre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

English :

Come and discover the town’s Halles and château. The guide will reveal the history and architecture of these remarkable buildings. Registration required

