Visite guidée du château de Montredon-Labessonnié, Château de Montredon-Labessonnié, Montredon-Labessonnié
samedi 19 septembre 2026 · Château de Montredon-Labessonnié · Montredon-Labessonnié
Informations pratiques
Visite guidée du château de Montredon-Labessonnié Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Montredon-Labessonnié Tarn
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du château de Montredon-Labessonnié au cours d’une balade commentée à travers ses vestiges.
Cette visite vous permettra de mieux comprendre l’évolution du site et l’empreinte qu’il a laissée au fil du temps, grâce à des récits retraçant les grandes étapes de son histoire.
Château de Montredon-Labessonnié Chemin de Montredon 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie
Découvrez l’histoire du château de Montredon-Labessonnié au travers d’une balade commentée, une occasion unique de visiter ses vestiges et de comprendre l’histoire du lieu au travers de récits son au…
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