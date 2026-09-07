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Visite guidée du château de Montredon-Labessonnié, Château de Montredon-Labessonnié, Montredon-Labessonnié

samedi 19 septembre 2026 · Château de Montredon-Labessonnié · Montredon-Labessonnié

Visite guidée du château de Montredon-Labessonnié, Château de Montredon-Labessonnié, Montredon-Labessonnié

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Montredon-Labessonnié
Adresse
Chemin de Montredon 81360 Montredon-Labessonnié
Ville
81360 Montredon-Labessonnié
Département
Tarn
Tarif
Gratuit.

Visite guidée du château de Montredon-Labessonnié Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Montredon-Labessonnié Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du château de Montredon-Labessonnié au cours d’une balade commentée à travers ses vestiges.
Cette visite vous permettra de mieux comprendre l’évolution du site et l’empreinte qu’il a laissée au fil du temps, grâce à des récits retraçant les grandes étapes de son histoire.

Château de Montredon-Labessonnié Chemin de Montredon 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie
Découvrez l’histoire du château de Montredon-Labessonnié au travers d’une balade commentée, une occasion unique de visiter ses vestiges et de comprendre l’histoire du lieu au travers de récits son au…

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