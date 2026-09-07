Visite guidée du château de Montredon-Labessonnié, Château de Montredon-Labessonnié, Montredon-Labessonnié

Informations pratiques

Visite guidée du château de Montredon-Labessonnié Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Montredon-Labessonnié Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du château de Montredon-Labessonnié au cours d’une balade commentée à travers ses vestiges.

Cette visite vous permettra de mieux comprendre l’évolution du site et l’empreinte qu’il a laissée au fil du temps, grâce à des récits retraçant les grandes étapes de son histoire.

Château de Montredon-Labessonnié Chemin de Montredon 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie

Découvrez l’histoire du château de Montredon-Labessonnié au travers d’une balade commentée, une occasion unique de visiter ses vestiges et de comprendre l’histoire du lieu au travers de récits son au…

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