Visite guidée du château de Saint-Félix-Lauragais, Château de Saint-Félix-Lauragais, Saint-Félix-Lauragais

Informations pratiques

Visite guidée du château de Saint-Félix-Lauragais 19 et 20 septembre Château de Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Situé à la proue d’un éperon rocheux, le château offre une vue imprenable sur toute la plaine. Vous comprendrez ainsi pourquoi le village fut rebaptisé « Bellevue » pendant la Révolution française.

Le château est attesté dans les archives dès 1032, à l’occasion d’un hommage rendu par le seigneur de Saint-Félix. Détruit lors de la croisade contre les Albigeois par Simon de Montfort, il fut ensuite reconstruit en plusieurs étapes, du XIIIe au XIXe siècle.

Un véritable voyage dans le temps vous attend. Vous pourrez notamment découvrir des espaces habituellement fermés au public, comme la chapelle et la cave, dont les accès ont été restaurés au début de l’année.

Château de Saint-Félix-Lauragais Rue des Écoles, 31540 Saint-Félix-Lauragais Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie 05 62 18 96 99 https://www.auxsourcesducanaldumidi.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0562189699 »}] Le château de Saint-Félix-de-Lauragais, posté en proue d’un éperon rocheux, est cité dans des textes à partir de 1033. D’abord doté d’une chapelle et d’un donjon imposant, l’édifice fera l’objet de nombreux aménagements défensifs entre les XIIe et XIVe siècles.

C’est à partir du XVIe siècle, en suivant le courant de la Renaissance, que la demeure quitte sa fonction de protection pour devenir une véritable résidence avec des grandes fenêtres mais aussi des pièces plus confortables conçues et aménagées entre les XVIe et XIXe siècles. Il est acquis par la commune en 2012.

Situé à la proue d’un éperon rocheux, le château offre une vue imprenable sur toute la plaine. Vous comprendrez ainsi pourquoi le village fut rebaptisé « Bellevue » pendant la Révolution française.

©La dépêche