COURS DE CUISINE ADULTE AUBERGE DU POIDS PUBLIC Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

COURS DE CUISINE ADULTE

AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 15:00:00

fin : 2026-09-25 17:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez cuisiner le célèbre cassoulet de l’Auberge du Poids Public !

Céline Taffarello et le Chef de cuisine, Philippe Jeansing vous proposent un cours de cuisine une à 2 fois par mois. Ils vous dévoileront la recette du Cassoulet de l’auberge, Champion du Monde du Cassoulet de Toulouse 2022. Vous apprendrez des techniques de cuisine et l’utilisation de produits frais. Le cours dure 2h, à partir de 15h. Nous pouvons accueillir 7 personnes maximum par cours. Possibilité de cours privatif sur demande et disponibilité (minimum 6 personnes).

Thème cassoulet au confit de canard

Inscription obligatoire au 05 62 18 85 00. 70 .

AUBERGE DU POIDS PUBLIC 1 Fbg de la Fontasse Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 85 00

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English :

Come and cook the famous cassoulet at the Auberge du Poids Public!

L’événement COURS DE CUISINE ADULTE Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE