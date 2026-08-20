Visite guidée du château de Sillé-le-Guillaume, Château de sillé-le-guillaume, Sillé-le-Guillaume

Informations pratiques

Visite guidée du château de Sillé-le-Guillaume 19 et 20 septembre Château de sillé-le-guillaume Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissé en ruine après la Guerre de Cent Ans, le château de Sillé-le-Guillaume est reconstruit à la fin du XVe siècle en véritable forteresse ! Tours d’artillerie, remparts, mâchicoulis… tout y est pour empêcher l’ennemi de l’attaquer de nouveau ! Les siècles qui suivirent laissent place à un temps de paix sur le territoire. La vie de château s’adapte et se veut plus confortable. Deux logis résidentiels vont donc être construits aux XVIe et XVIIe siècle.

Depuis 2024, le logis Est, qui date du XVIIe siècle, fait peau neuve ! Un chantier de restauration de grande envergure a permis de le mettre hors d’eau et hors d’air tout en lui redonnant son aspect d’origine. Charpente, maçonnerie, menuiserie… le logis vit une incroyable renaissance !

Une présentation du château d’envrion 30min vous sera proposée :

Toutes les 30 minutes entre 10h30 et 17h00

Château de sillé-le-guillaume Place des Minimes, sillé-le-guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire 0243142343

Laissé en ruine après la Guerre de Cent Ans, le château de Sillé-le-Guillaume est reconstruit à la fin du XVe siècle en véritable forteresse ! Tours d’artillerie, remparts, mâchicoulis… tout y est …

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