Visite guidée du château de Villemonteix, Château de Villemonteix, Saint-Pardoux-les-Cards

Informations pratiques

Visite guidée du château de Villemonteix 19 et 20 septembre Château de Villemonteix Creuse

Tarif spécial JEP : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée du château de Villemonteix

Édifié sur un site antique, le château de Villemonteix est classé au titre des monuments historiques. Son architecture militaire a été progressivement adoucie pour transformer l’édifice en résidence au XVIIIᵉ siècle.

Toujours habité et meublé, le château abrite une remarquable collection d’une trentaine de tapisseries, dont deux suites de quatre pièces. L’une d’elles est classée au titre des monuments historiques.

Château de Villemonteix Villemonteix, 23150 Saint-Pardoux-les-Cards Saint-Pardoux-les-Cards 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 33 92 http://www.chateau-de-villemonteix.com Construit sur l’emplacement d’une villa gallo-romaine (Villa montis), en 1425, un texte nous dit « il y a tout ce qu’il faut pour forteresse à Villemonteix : machecoulx, archières, fossés et boulevards (artilleries). »

Cette puissante et élégante architecture militaire, classée au titre des Monuments historiques (M.H.), fut adoucie au XVIIIe siècle. Racheté, en état sinistré, il y a une quarantaine d’années par des Creusois, il est restauré avec ténacité. Ouvert au public, vous y trouverez une trentaine de tapisseries en situation (Beauvais, Gobelins et bien-sûr Aubusson et Felletin) dont deux suites ou tentures, une classée au titre des Monuments historiques.

Chaque salle comporte un mobilier d’époque, familial, en harmonie. Parmi celui-ci, un Pleyel double, classé au titre des Monuments historiques en 2022, ayant appartenu à Béatrice de Camondo et Léon Reinach, son époux, un portrait de Louis XIV par Rigaud et les archives privées du château dans lesquelles figure le Terrier de 1481.

Visite guidée du Château de Villemonteix

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