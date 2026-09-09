Visite guidée du château et de l’exposition, Château de Sedières, Clergoux

Informations pratiques

Visite guidée du château et de l’exposition 19 et 20 septembre Château de Sedières Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’architecture du château et l’exposition d’art contemporain !

Entre le Moyen Âge et la Renaissance naissante, le château de Sédières incarne l’élégance et la puissance des grandes demeures seigneuriales du XVIe siècle.

Exposition temporaire : « Nature »

Une immersion artistique et sensorielle autour du vivant dans le château avec les artistes Kendra Haste et Pierre-Luc Poujol. Dans le parc, la faune corrézienne est mise à l’honneur à travers les regards de photographes naturalistes en collaboration avec l’association « Egletons Photo Nature ».

Château de Sedières Clergoux, 19320 Clergoux, France Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Château se composant d’un corps principal de deux étages avec escalier. La tour de ce dernier domine l’ensemble. Deux ailes en retour ferment, sur deux côtés, une cour. Une de ces ailes est le porche d’accès pour l’ancien pont-levis. Une galerie ouverte au rez-de-chaussée, fermée aux étages et couverte en terrasse, est accolée contre le corps principal sur le troisième côté de la cour. Tourelles sur culot sculpté. Fenêtres à meneaux et croisillons, pilastres et linteaux sculptés de style Renaissance, Louis XII et François Ier. Corniche de la tour d’escalier et des façades sud-ouest et sud-est, constituée par des corbeaux du XVe siècle. Portes et fenêtres sous la galerie à pilastre, linteaux et frontons sculptés Renaissance. A l’intérieur, grande salle XVe siècle avec nervures à arc en anse de panier et grande cheminée du 15e. Au deuxième étage, cheminée Renaissance avec inscription latine peinte relatant le passage de Henri IV dans le château.

Découvrez l’architecture du château et l’exposition d’art contemporain !

©Conseil départemental 19