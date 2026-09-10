Visite guidée du château et des jardins de Malvignol, Chateau de Malvignol, Lautrec

Informations pratiques

Visite guidée du château et des jardins de Malvignol 19 et 20 septembre Chateau de Malvignol Tarn

Visites guidées en groupe, organisées toutes les heures. Chaque visite est limitée à 30 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du château et de ses remarquables jardins en terrasses à l’italienne au cours d’une visite qui vous dévoilera l’évolution du domaine, son architecture et l’art de ses aménagements paysagers. Une invitation à parcourir un lieu où patrimoine, histoire et nature se conjuguent harmonieusement.

Chateau de Malvignol 761 chemin de Malvignol, 81440 Lautrec Lautrec 81440 Tarn Occitanie 06 84 83 14 83 Ce château est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Datée des XVIe et XVIIe siècle, cette forteresse protestante est dotée de jardins en terrasse inspirées de la Renaissance italienne. Parking sur place.

Découvrez l’histoire du château et de ses remarquables jardins en terrasses à l’italienne au cours d’une visite qui vous dévoilera l’évolution du domaine, son architecture et l’art de ses paysagers.…

Jean baptiste Rigaudy ©