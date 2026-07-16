Reconstitution historique : replongez-vous au XIIe siècle dans la vicomté de Lautrec sous le règne de Sicard V, Moulin à vent de la Salette, Lautrec

Informations pratiques

Reconstitution historique : replongez-vous au XIIe siècle dans la vicomté de Lautrec sous le règne de Sicard V 18 – 20 septembre Moulin à vent de la Salette Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Campement de reconstitution historique autour des XIIe et XIIIe siècles.

Démonstrations de combats, tir à l’arc et artisanat rythmeront la visite : forge, facture d’arc, travail du cuir, tissage…

Des ateliers seront également proposés aux enfants.

Moulin à vent de la Salette 81440 Lautrec Lautrec 81440 Tarn Occitanie 0608369440 https://www.facebook.com/olivierdetermes La Maisnie des Loups de l’Arn, troupe de reconstitution historique propose une immersion au 12eme siècle sur la commune de Lautrec. Démonstrations de combats, tir à l’arc, à l’arbalète et artisanat médiéval sous le règne de Sicard V. Ateliers enfants. Certains ateliers peuvent être commentés en langue étrangère Parking à 100 m, accès possible aux personnes à mobilité réduite.

Campement de reconstitution historique période 12/13eme siècle. Démonstrations de combats, tir à l’arc, artisanat ( forge, factur d’arc, cuir, tissage…) Ateliers enfants

© Maisnie des Loups de l’Arn