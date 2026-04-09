Lautrec

Festival des peintres de rues

Place centrale Lautrec Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Lautrec se met aux couleurs de l’Art les 22 et 23 Août 2026

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Place centrale Lautrec 81440 Tarn Occitanie +33 6 85 02 61 29 pinceauxdecocagne@gmail.com

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English :

Lautrec takes on the colors of Art on August 22 and 23, 2026

L’événement Festival des peintres de rues Lautrec a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Lautrecois Pays d’Agout