Lautrec

Lautrec Objectif Bulles

Village de Lautrec Lautrec Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 00:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Festival de la Bande Dessinée, le rendez-vous des passionnés. Dédicaces d’auteurs, exposition, librairie, bouquinistes, animations, restauration. Ambiance très, très décontractée. Nouveau cette année, participez au LOB Lanta spécial BD !

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Village de Lautrec Lautrec 81440 Tarn Occitanie +33 6 69 55 96 88 lautrecobjectifbulles@gmail.com

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English :

Festival de la Bande Dessinée, the meeting place for comic book enthusiasts. Authors’ signings, exhibition, bookshop, second-hand booksellers, entertainment, catering. Very, very relaxed atmosphere. New this year, take part in the LOB Lanta comic book competition!

L’événement Lautrec Objectif Bulles Lautrec a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Lautrecois Pays d’Agout