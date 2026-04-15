Lautrec Objectif Bulles Lautrec
Lautrec Objectif Bulles Lautrec samedi 5 septembre 2026.
Lautrec
Lautrec Objectif Bulles
Village de Lautrec Lautrec Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 00:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Festival de la Bande Dessinée, le rendez-vous des passionnés. Dédicaces d’auteurs, exposition, librairie, bouquinistes, animations, restauration. Ambiance très, très décontractée. Nouveau cette année, participez au LOB Lanta spécial BD !
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Village de Lautrec Lautrec 81440 Tarn Occitanie +33 6 69 55 96 88 lautrecobjectifbulles@gmail.com
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English :
Festival de la Bande Dessinée, the meeting place for comic book enthusiasts. Authors’ signings, exhibition, bookshop, second-hand booksellers, entertainment, catering. Very, very relaxed atmosphere. New this year, take part in the LOB Lanta comic book competition!
L’événement Lautrec Objectif Bulles Lautrec a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Lautrecois Pays d’Agout
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