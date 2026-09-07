Visite guidée du Château-Musée de Désaignes, Château-Musée de Désaignes, Désaignes

Informations pratiques

Visite guidée du Château-Musée de Désaignes Dimanche 20 septembre, 14h00 Château-Musée de Désaignes Ardèche

Tarif reduit – 4 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château-Musée de Désaignes ouvre ses portes au public les 19 et 20 septembre 2026.

Venez découvrir le château, son histoire et ses collections, et plongez au cœur du patrimoine de Désaignes.

Samedi 19 septembre : visite libre du Château-Musée à tarif réduit.

Dimanche 20 septembre : visite libre à tarif réduit et visites guidées proposées au cours de la journée.

Une belle occasion de (re)découvrir ce lieu historique et le patrimoine de Désaignes !

Château-Musée de Désaignes 20 rue du Temple 07570 Désaignes Désaignes 07570 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 06 66 21 http://chateaudesaignes.org Le Château de Désaignes, construit au XIVème siècle, a été marqué par ses propriétaires successifs et par les conflits qui ont jalonné l’Histoire de la France, et celle du village de Désaignes.

Vous pourrez voir dans la tour ronde, l’escalier à vis en pierre taillées, les pièces où vivaient le seigneur et sa famille, les imposantes cheminées, la petite chapelle et de nombreuses traces du passé médiéval. La configuration du Château est telle que de nombreuses pièces ne sont accessibles qu’en gravissant les marches ancestrales, et elle ne permet pas d’envisager des travaux de modernisation. C’est pourquoi le château n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes. Merci de votre compréhension.

Toutefois, l’association des amis du vieux Désaignes vous propose un film que vous pouvez regarder au rez de chaussée, confortablement assis, et qui vous dévoile les plus belles salles du château et vous conte son histoire. Adressez-vous à l’accueil.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château-Musée de Désaignes ouvre ses portes au public les 19 et 20 septembre 2026.

©Zuzana Vyborny